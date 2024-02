Fedez si dichiarò "nullatenente", esposto del Codacons alla GdF

Nella denuncia si chiede di indagare sul fronte fiscale sul gruppo societario del marito di Chiara Ferragni. Il documento è stato presentato per "possibili situazioni di interesse poste in essere" nell'ambito del gruppo societario facente capo al 34enne rapper milanese che si era dichiarato "nullatenente" in risposta a una domanda del giudice in un processo per diffamazione a Milano nel 2020. Lui replica: "Informazioni decontestualizzate, ho detto la verità"

Continua la querelle tra Fedez e il Codacons, che ha annunciato di aver presentato un esposto alla Guardia di finanza di Milano e Roma in cui si chiede di indagare sul fronte fiscale sul gruppo societario del marito di Chiara Ferragni. Il documento è stato presentato per "possibili situazioni di interesse poste in essere nell'ambito del gruppo societario facente capo" al 34enne rapper milanese che si era dichiarato "nullatenente" in risposta a una domanda del giudice in un processo per diffamazione a Milano nel 2020.

La replica

"Sono informazioni decontestualizzate, ho detto la verità, non ho nulla da nascondere", replica Fedez. “Mi spiace molto leggere questo articolo - prosegue - non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato”, dice il rapper su Repubblica.