Strage di Samarate, confermato l'ergastolo per Alessandro Maja

Confermato l’ergastolo per Alessandro Maja, colpevole della strage di Samarate. Il 60enne interior designer, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, uccise nella casa di famiglia in provincia di Varese la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56, a colpi di martello mentre stavano dormendo. Sopravvissuto invece il figlio maggiore Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente invalido e oggi assente al processo perché ricoverato in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato. A confermare la sentenza è la Corte d'Assise d'appello di Milano che ha condannato l’uomo anche a un anno e mezzo di isolamento diurno.

Il nonno dei ragazzi: "Non credo in scuse di Maja"

"La giustizia qualche volta c’è. Ho avuto pietà a vederlo, ma non credo alle sue scuse, sono solo per avere un vantaggio per sé. La legge c’è e ringrazio il mio avvocato per questa sentenza". Giulio Pivetta, 82 anni, padre di Stefania e nonno di Giulia commenta la conferma, in appello, dell’ergastolo per il genero Alessandro Maja, condannato per aver ucciso la moglie e la figlia di soli 16 anni. Una strage da cui, per caso, si è salvato Nicoló, l’altro nipote di 23 anni, che porta ancora sul corpo i segni di quell’aggressione e che attualmente è tornato in ospedale per un altro intervento. "Nicoló fortunatamente sta bene", conclude commosso l’anziano.