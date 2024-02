Protesta agricoltori, corteo di trattori in centro città a Napoli

I manifestanti si sono ritrovati in via Marina, passando per la Mensa del Carmine, per poi proseguire verso il Lungomare Mergellina e piazza della Repubblica. I cittadini hanno accolto positivamente lo sciopero, nonostante i problemi causati alla viabilità. Sui cartelli, le richieste degli agricoltori: "Salviamo l'agricoltura"

Continuano le proteste degli agricoltori nel capoluogo campano. In mattinata, circa ottanta trattori hanno sfilato lungo le vie del centro, applauditi da molti cittadini che hanno ascoltato e approvato le ragioni dei manifestanti, nonostante l’occupazione delle strade abbia ostacolato la viabilità. Gli agricoltori si sono anche fermati alla Mensa del Carmine per donare frutta e verdura ai poveri, così da dare un segnale evidente dell’importanza del loro lavoro per la comunità.

Il percorso della manifestazione

Con i loro cartelli – “Ci state privando del nostro futuro”; “Salviamo l’agricoltura. La nostra fine, la vostra fame”; “I cavoli nostri sono cavoli vostri” – i trattori hanno attraversato via Marina, nel cuore della città, passando per la mensa dei poveri situata nella stessa via. Si sono poi diretti verso il Lungomare di Mergellina, fino ad arrivare, in seguito, davanti al Consolato degli Stati Uniti, in piazza della Repubblica. Infine, i manifestanti sono tornati al punto di partenza: via Marina.