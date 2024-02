Chiara Ferragni e Balocco, ricorso al Tar del Lazio contro multa

Dopo Balocco, anche l'influencer impugna il provvedimento per il pandoro "Pink Christmas" realizzato con la casa dolciaria. L’autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato le due società per pratica commerciale scorretta

Dopo la decisione della società dolciaria cuneese di impugnare il provvedimento reso dall'Agcm in relazione all'iniziativa Pandoro Pink Christmas in quanto "ritenuto ingiusto", arriva il ricorso dell’influencer contro l’Antitrust. A riportarlo oggi è il quotidiano Il Messaggero. L'imprenditrice, indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano in seguito agli esposti del Codacons, contesta le due multe per pubblicità ingannevole, pari a circa un milione di euro.