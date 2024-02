Rapporto Ismu, gli stranieri residenti in Italia sono più di 5 milioni

A gennaio del 2023 gli stranieri presenti in Italia erano circa 5 milioni e 775mila, 55mila in meno rispetto al 2022. E' il dato contenuto nel XXIX Rapporto sulle migrazioni 2023, elaborato da Fondazione Ismu Ets e presentato oggi a Milano. Il bilancio demografico mostra una significativa crescita della popolazione straniera residente in Italia: +110.000 unità, mentre registra un calo di immigrati irregolari che si attestano a quota 458mila unità contro i 506 mila dell'anno precedente. "Il calo è dovuto principalmente all’avanzamento delle regolarizzazioni attuate nel 2022 a completamento delle procedure di 'emersione 2020'" spiegano nel Rapporto. Ismu segnala poi la consistente riduzione dei regolari non residenti il cui numero è sceso da 293mila a 176mila. Si tratta per lo più di cittadini comunitari o di nuovi soggiornanti che non hanno ancora eletto la loro residenza anagrafica in un comune italiano.