Viminale: da inizio anno arrivati 48.837 immigrati, 5.504 sono minori

Il Ministero dell’Interno ha diffuso oggi i dati relativi agli arrivi di immigrati in Italia dall’inizio dell’anno in corso. Sono in tutto 48.837 le persone che hanno attraversato i nostri confini illegalmente, principalmente attraverso gli sbarchi dall’Africa ma anche da nuove rotte

Dall’inizio dell’anno sono arrivati in Italia 48.837 migranti contro i 19.392 sbarchi registrati nello stesso periodo del 2022. E’ il dato aggiornato alle ore 08.00 di oggi del Ministero dell’Interno. I minori accompagnati arrivati nel nostro Paese dall’inizio del 2023 sono stati 5.504 (nel 2022, 14.014). Per quanto riguarda la nazionalità dei migranti giunti in Itala al primo posto come Paese d’origine c’è la Costa d’Avorio (7.380). Seguono poi la Guinea (5.596), l’Egitto (5.409), il Bangladesh (4.626). Dalla Tunisia sono 3.361 i migranti arrivati nei primi cinque mesi del 2023. Dalla Siria, 2.743.