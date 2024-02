Carri allegorici e gruppi in maschera, al via il Carnevale a Sciacca

Torna il Carnevale di Sciacca, uno dei più importanti d’Italia, annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali.



Per quattro giorni sfilano i carri allegorici, realizzati in cartapesta, dotati di meccanismi che rendono movimenti ed espressioni estremamente naturali, accompagnati da gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, copioni allegorici e un fitto programma di eventi culturali, spettacoli (con ospiti, testimonial, cantanti e comici), un’area dedicata allo street food, uno spazio per i bambini, un Luna park e due palchi. Il palco principale, cuore pulsante dello spettacolo serale, ospita le esibizioni dei carri allegorici in concorso e il secondo palco, allestito nell’area del Luna park, vicino alla gigantesca ruota panoramica, accoglie invece dirette radiofoniche, dj set, format, animazione e ospiti speciali.

Nel video l'edizione 2023 del Carnevale di Sciacca