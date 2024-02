Caso Pozzolo, Delmastro querela Renzi per diffamazione

"Andrea Delmastro e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver che ha sparato e ferito a Capodanno il cognato del caposcorta" ha detto il leader di Italia Viva. Il sottosegretario ha ribadito di avere fornito una versione univoca di ciò che è accaduto a Capodanno ed ha invitato Renzi ad andare in Procura se ha qualcosa da dire ascolta articolo

"Ho depositato una querela contro Renzi per le sue continue diffamazioni. Se ha qualcosa da dire vada in Procura". Lo ha detto oggi a Biella il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Il riferimento è al caso del colpo partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo durante una festa a Rosazza, la notte di Capodanno, e che ha ferito il genero del caposcorta di Delmastro. “Abbiamo chiesto solo la verità” ha dichiarato Renzi arrivato nella città piemontese per la presentazione del suo libro. "Andrea Delmastro e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver" ha ribadito l’ex premier.

Delmastro deposita la querela per diffamazione Non si sono nemmeno sfiorati stamane Matteo Renzi e Andrea Delmastro. Entrambi a Biella: il primo in città per una conferenza stampa sul caso Pozzolo, il secondo invece per la commemorazione delle vittime delle Foibe nel giorno del Ricordo. Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato di avere depositato una querela per diffamazione ribadendo di avere fornito una versione univoca dei fatti già dal giorno successivo all'incidente ed ha invitato Renzi ad andare in Procura "se ha qualcosa da dire, oltre le illazioni". approfondimento Caso Pozzolo, Ris di Parma: "Sulla pistola dna di tre persone"

Renzi: "Delmastro e la sorella facciano test Dna"

"Andrea Delmastro e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver che ha sparato e ferito a Capodanno il cognato del caposcorta" le parole di Renzi, che ha aggiunto:"Ha troppi buchi finora la ricostruzione di quanto accaduto a Rosazza (Biella) la notte di Capodanno”. Poi l’ex premier ha sottolineato: "Noi non abbiamo fatto nessuna polemica. Abbiamo chiesto solo la verità.La verità è che bisogna dire chi ha sparato. Pozzolo dice: che non ha sparato, ma lo dirà. Andrea Delmastro delle Vedove deve dire la verità. Non mi interessa se ha raccontato la bugia". Il leader di Italia Viva attende il sottosegretario in Parlamento. "Delmastro non è mai venuto in Parlamento a chiarire cosa sia avvenuto quella notte a Rosazza. Sono convinto che dopo la giornata di oggi lo farà". approfondimento Caso Pozzolo, deputato indagato anche per porto abusivo di armi