Ferrara, camper a fuoco in un parcheggio: morte due persone

Tragedia a Ferrara, dove due persone sono morte in un camper andato a fuoco in un parcheggio. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del fuoco. All'interno del mezzo pare ci fossero due bombole di Gpl e testimoni hanno riferito di un'esplosione. Il mezzo distrutto dal rogo era molto datato, con la targa vecchio tipo riportante la provincia di La Spezia.