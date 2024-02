Torino, cade in bici testimone dell'inchiesta su Pozzolo: grave trauma

L'avvocato Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Biella, è ritenuto uno dei testimoni chiave dell'inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo (Fdi). L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato con un trauma cervicale e una prognosi di 90 giorni, dopo un incidente mentre stava facendo un’esecuzione in montagna con la mountain bike

Si trova ricoverato in ospedale a Torino con un trauma cervicale e una prognosi di 90 giorni Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Biella, rimasto vittima sabato di un incidente mentre stava facendo un’esecuzione in montagna con la mountain bike tra Biella e Ivrea. L'avvocato Zani è ritenuto uno dei testimoni chiave dell'inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo (Fdi). L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico.