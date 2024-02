Previsioni meteo del 2 febbraio: Zeus indietreggia, aria più fresca

Il meteo al Nord

In giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Sarà più soleggiato in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Possibile formazione di nebbie al mattino e alla sera. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti di giorno. Valori massimi attesi tra i 9°C di Bologna e Venezia e i 14°C di Genova.

Il meteo al Centro

Poco nuvoloso o a tratti più nuvoloso al mattino, specie sull'alta Toscana. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali con locali rinforzi. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non un leggero aumento di giorno. Valori massimi compresi tra i 9-10°C di Campobasso e l'Aquila e i 14-15°C di Roma e Firenze.

Il meteo al Sud

Non mancheranno occasionali precipitazioni, più probabili sui rilievi della Calabria. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. Valori massimi attesi tra i 7-8°C di Potenza e i 13-15°C delle altre città.