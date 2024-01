Uomo muore colto da malore in auto e si schianta contro motociclisti

Un uomo è morto ed altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale ad Asolo (Treviso). Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colta da malore e nell'uscire di strada ha travolto alcuni giovani in scooter che sono finiti in una piccola scarpata al lato della carreggiata: tre ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono rimasti feriti in modo lieve. Risulta illesa una donna che era a bordo dell'auto con il deceduto. L'incidente è avvenuto all'altezza di una rotatoria e per la violenza dell'impatto sia la vettura che le moto sono finite fuori strada. Sul posto i sanitari del Suem 118 con l'elicottero che hanno solo potuto constatare la morte del guidatore, un anziano di 92 anni, mentre le ferite dei quattro coinvolti sono lievi.