Pescara, donna picchiata in auto dal compagno: salvata dai passanti

La violenza è avvenuta ieri sera nei pressi di viale D'Annunzio. I due conviventi - lui 52 anni e lei 46 anni - erano in macchina, quando l'uomo si è messo a litigare per futili motivi con la donna che ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di alcune persone che l'hanno aiutata a scendere dall'auto. L'uomo è stato arrestato

Picchia la compagna mentre sono in auto, i passanti sentono le grida d'aiuto della donna e intervengono, mettendola in salvo. Una storia drammatica ma a lieto fine quella avvenuta ieri sera a Pescara, nei pressi di viale D'Annunzio. I due conviventi - lui 52 anni e lei 46 anni - erano in macchina, quando l'uomo si è messo a litigare per futili motivi con la donna. A quel punto, lei ha chiesto di scendere dall'auto, ma il compagno ha interrotto la marcia del veicolo e ha aggredito violentemente la 46enne, colpendola sul volto. La vittima ha iniziato quindi a urlare, attirando l'attenzione di alcuni passanti che l'hanno aiutata a scendere dall'auto, malgrado venisse trattenuta dal conducente, e allertato il 113.