Generazione anZia, la storia di Dennis: fondamentale non sentirsi soli

Dennis ha iniziato a capire che qualcosa non andava dalle piccole cose della sua quotidianità. Non aveva più voglia, per esempio, di uscire con i suoi amici storici. Poi sono arrivati gli attacchi di panico. Quando ha iniziato a lavorare su sé stesso al Centro Giovani Ponti degli ospedali santi Paolo e Carlo di Milano è iniziato un percorso di consapevolezza e soprattutto ha capito una cosa importante: non era solo.

La terapia aiuta i ragazzi a non percepirsi come gli unici a dover affrontare un problema. Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità pubblicato nel 2023, il 16% degli adolescenti ha dichiarato di sentirsi solo la maggior parte del tempo, o persino sempre. E' un dato medio, ricavato da una survey sottoposta ai ragazzi di 44 Paesi e regioni di Europa, Asia centrale e Canada: la percentuale raddoppia tra gli 11 anni (8% per i ragazzi e il 14% per le ragazze) e i 15 anni (13% per i ragazzi e 28% ragazze). Come per tanti valori quando si parla di salute mentale, la differenza di genere c'è anche in questo caso: le ragazze riportano livelli di solitudine sempre più elevati rispetto ai ragazzi. E' così in ogni fascia d'età.