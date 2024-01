Sessismo e umiliazioni in Accademia, indagato ufficiale a Modena

Sessismo e umiliazioni in Accademia militare a Modena: la procura della città emiliana ha indagato un ufficiale per violenza privata, molestie e abuso di autorità. Secondo l'accusa avrebbe sottoposto alcuni palafranieri delle scuderie, sia donne che uomini, ad atti punitivi e umilianti, come per esempio lavare frequentemente i genitali dei cavalli. I fatti risalgono a due anni fa: la magistratura ordinaria si è attivata su segnalazione di quella militare di Verona, che procede in parallelo. Ci sarebbero frasi sessiste ed episodi di body shaming sempre, secondo l'accusa, da parte dello stesso ufficiale. Lo riferisce Repubblica e l'ANSA ha avuto conferma dell'indagine.

Le vittime hanno sporto denuncia

Molestie continue al personale femminile, con battute a sfondo sessuale, commenti sull'aspetto fisico o racconti sulle sue esperienze: sono comportamenti contestati al tenente colonnello Giampaolo Cati, 45 anni, all'epoca dei fatti capo del centro ippico militare dell'Accademia di Modena, accusato dalla Procura di stalking ai danni di 11 militari, sette uomini e quattro donne, di violenza privata, fatti commessi tra il 2019 e il 2021 con abuso dei poteri e di autorità, oltre che di minaccia ai propri inferiori. L'ufficiale, difeso dagli avvocati Guido Sola e Francesca Romana Pellegrini, ha ricevuto un avviso di fine indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, firmato dal pm Francesca Graziano. Le presunte vittime avevano presentato denuncia.

Abusi segnalati dal generale

L'ufficiale indagato risulta ancora operativo all'interno dell'Accademia di Modena, ma è stato trasferito ad altra mansione, sempre nell'ambito dello Stato Maggiore dell'Accademia. A segnalare i presunti episodi è stato il generale, comandante dell'Accademia, Davide Scalabrin, che ha raccolto internamente all'Accademia stessa le segnalazioni.