Andreea Rabciuc, fidanzato indagato anche per istigazione al suicidio

L’ipotesi di suicidio non è stata ancora messa da parte dai carabinieri della Montagnola ad Ancona, impegnati nell’indagine per la scomparsa di Andreea Rabciuc nel marzo del 2022. Dopo il ritrovamento in un casolare a Castelplanio sulla Montecarottese di resti umani che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla ventisettenne romena per il fidanzato Simone Gresti la situazione si complica ulteriormente. Il 44enne, allora fidanzato della ragazza, era già indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di droga. Ora, in seguito all’accertamento irripetibile per esaminare i tessuti rinvenuti, a cui era presente anche il legale dell'uomo, Gresti è indagato anche per istigazione al suicidio.