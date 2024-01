Roma, cadavere ritrovato vicino ad una scuola in zona Trionfale

Sarebbe di un ragazzo di 21 anni il cadavere trovato su delle rampe interne, a ridosso del cortile di un complesso scolastico, nel quartiere romano Trionfale. Ad identificarlo la polizia che indaga sui fatti. Il ritrovamento del corpo risale a metà mattina, ma non è escluso che il giovane fosse morto da diverse ore. Questo sarà chiarito solo con l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria.

Non si esclude l'omicidio

Sul corpo del ragazzo c’era una ferita lacero contusa alla testa compatibile con un oggetto contundente, ma anche con la caduta dall'alto, o dalla finestra, pertanto non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Le indagini, condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma, si stanno orientando sull'identificazione del corpo: la Scientifica, insieme al medico legale, sta ricostruendo la dinamica e sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona. Il magistrato ha disposto che i sanitari dell'ambulanza intervenuti descrivessero l'esatta posizione di come è stato rinvenuto il cadavere perché, per constatare il decesso, era stato spostato.