Roma, bimbo di sette mesi morto di meningite al Bambin Gesù

Tragedia a Latina, dove un bimbo di appena sette mesi è morto colpito da una forma di meningite poco più di ventiquattro ore dopo la corsa dei genitori in ospedale. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all'ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, ma non c'è stato nulla da fare. I genitori, una giovane coppia che vive a Latina, starebbero valutando la possibilità di chiedere accertamenti medico legali per chiarire la circostanze del decesso avvenuto la sera di domenica 21 gennaio. A riportare la notizia Latina Oggi.

La febbre alta poi il ricovero

La vicenda, racconta la testata locale, è cominciata sabato scorso quando il piccolo ha iniziato a non stare bene. I genitori si sono accorti che aveva la febbre alta. Preoccupati perché non si abbassava, lo hanno portato in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici lo hanno preso in cura prima del trasferimento, purtroppo inutile, al Bambin Gesù.