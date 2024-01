Grosseto, 27enne morto per meningite fulminante

Il giovane, residente nel Trevigiano, era partito insieme alla sua ragazza per le festività. A pochi giorni dal loro arrivo a Follonica aveva iniziato ad accusare febbre alta e altri sintomi preoccupanti. Il 30 dicembre la situazione è precipitata. Dal punto di primo soccorso di Follonica è passato prima all’ospedale di Massima Marittima e poi al Misericordia di Grosseto, dove è deceduto nonostante il ricovero in terapia intensiva

Un giovane di 27 anni, Carlos Ivan Dealtin, è morto a causa di una meningite fulminante nel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso) e originario di Bassano (Vicenza), era andato in Toscana, a Follonica, per trascorrere le feste insieme alla sua ragazza. A pochi giorni di distanza dall’inizio delle vacanze aveva iniziato a lamentare malesseri sempre più forti, con febbre alta e altri sintomi preoccupanti. La salma è stata restituita alla famiglia, che nei prossimi giorni celebrerà i funerali in Veneto.