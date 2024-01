Meteo: bel tempo al mattino, poi nubi. Previsioni di lunedì 22 gennaio

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà un lunedì spezzato in due. Al mattino il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cieli poco nuvolosi. Dal pomeriggio, poi, la nuvolosità sarà in aumento e i cieli diventeranno via via coperti. In serata non sono escluse piogge in Emilia e sulle zone pianeggianti. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 5 e gli 8 gradi di molte città e gli 11 di Genova. A Milano tempo asciutto, con cielo poco nuvoloso al mattino e coperto dal pomeriggio. Niente pioggia ma nubi sparse anche a Torino.