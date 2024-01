Bergamo, auto si ribalta in galleria: morta una ragazza di 26 anni

La vittima si chiamava Martina Viscardi e abitava a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza. Viaggiava su una Fiat Panda guidata da un giovane di 23 anni rimasto ferito nello schianto

Tragedia in provincia di Bergamo, dove la notte scorsa una ragazza di 26 anni è morta in un incidente stradale avvenuto alle 5 sull'Asse interurbano di Bergamo all'altezza di Bonate Sopra. La giovane era su una vettura che si è schiantata contro una galleria, a pochi chilometri dal capoluogo. Si chiamava Martina Viscardi e abitava a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza: viaggiava su una Fiat Panda guidata da un giovane di 23 anni, della provincia di Piacenza, rimasto ferito nello schianto e ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Da chiarire la dinamica dello scontro

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: dalle prime informazioni e dai rilievi dei carabinieri, pare che la vettura si sia ribaltata più volte e sia finita contro la galleria Lesina, forse a causa del manto stradale ghiacciato. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Martina Viscardi era laureata in Scienze della comunicazione all'Università di Bergamo. La salma è stata composta alla casa funeraria Mattavelli di Osnago (Lecco). I funerali si terranno lunedì 22 gennaio nella chiesa parrocchiale di Rocco Briantino.