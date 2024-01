Verona, auto contro spettatori al Motor Bike Expo: 10 feriti. VIDEO

Le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni e nessuno sarebbe stato toccato direttamente dal mezzo guidato da uno stuntman

Incidente alla giornata d’inaugurazione del 30esimo Motor Bike Expo a Veronafiere. Dieci persone sono rimaste coinvolte e hanno riportato qualche contusione non particolarmente grave - il ferito più serio ha un polso fratturato - durante l'esibizione di uno stuntman. L'uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, che è così andata a finire a ridosso delle tribune e ha fatto cadere una decina di spettatori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con cinque ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri: il report riferisce di sette feriti in codice verde e tre in codice giallo. Alcuni sono stati trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona. Nessuno spettatore sarebbe stato toccato dall'auto. Tutte le esibizioni previste per oggi sono state sospese.