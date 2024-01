Violenza sessuale di gruppo a Perugia, arrestato un ragazzo di 25 anni

Violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate ai danni di una ventunenne sono le accuse contestate a un giovane finito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare disposta dal gip di Perugia ed eseguita dalla polizia. Secondo quanto è emerso dalle indagini, coordinate dalla procura di Perugia, il 25enne avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza sotto effetto dell’alcool e avrebbe abusato sessualmente di lei insieme ad altri, al momento non identificati.