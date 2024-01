Meteo, le previsioni di venerdì 19 gennaio: irruzione di aria artica

Qualche piovasco su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Dal pomeriggio peggiorerà anche in Lombardia, Toscana, Marche e verso sera anche su Sardegna. Dal Centro verso il Sud arrivano venti via via più freddi e precipitazioni

La giornata di venerdì 19 gennaio porta con sé il freddo: attesa un'irruzione di aria artica e l'arrivo di un vortice sulla Sardegna. Qualche piovasco su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Dal pomeriggio peggiorerà anche in Lombardia, Toscana, Marche e verso sera anche su Sardegna e dal resto del Centro verso il Sud con venti da Nord via via più freddi e precipitazioni. In nottata maltempo al Sud ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

La giornata sarà caratterizzata da un rinforzo del vento di Bora al Nordest dove il tempo peggiorerà con cielo coperto e precipitazioni sparse, a tratti moderate. Dal pomeriggio peggiorerà anche in Lombardia con pioggia e neve in collina, neve a bassa quota in arrivo in Emilia Romagna sferzata dalla Bora. In serata nubi in aumento al Nordovest. Temperature in calo. Valori massimi attesi tra i 3°C di Aosta e i 12°C di Genova.

Il meteo al Centro

I venti di Libeccio vengono sostituiti da quelli freddi di Grecale, quindi dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio peggiorerà rapidamente dalle Marche verso Umbria, Toscana e in serata sul resto delle regioni, anche in Sardegna. Oltre alla pioggia, la neve scenderà a quote collinari. Temperature in diminuzione in serata. Valori massimi compresi tra gli 11°C di l'Aquila e i 16°C di Roma.

Il meteo al Sud

La giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte parzialmente nuvoloso e con rare precipitazioni, queste più probabili sui rilievi campani. Il tempo tenderà a peggiorare in tarda serata e nottata con l'arrivo di precipitazioni diffuse, nevose a quote sempre più basse. Temperature in lieve calo di giorno. Valori massimi attesi tra gli 11-12°C di Potenza e i 17-19°C delle altre città.