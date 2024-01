Genova, il liceo Colombo organizza corsi di greco antico per adulti

Sono sessanta gli “alunni” tornati tra i banchi di scuola in occasione della prima lezione con l’esclusione di alcuni sfortunati giunti troppo tardi alle iscrizioni

Spopola l’idea del liceo classico e linguistico Colombo di Genova di offrire corsi di greco antico per adulti. Sono sessanta gli “alunni” tornati tra i banchi di scuola in occasione della prima lezione con l’esclusione di alcuni sfortunati giunti troppo tardi alle iscrizioni. Il corso, intitolato Non è mai troppo… Greco! ha visto una partecipazione entusiasta, a seguito della proposta giunta lo scorso 10 gennaio. “Merito di un progetto che va incontro al bisogno di bellezza e di significato che attraversa la nostra società”, spiegano a La Repubblica, le docenti Paola Ascheri e Anna Iannino ideatrici del corso.

I "Greconauti"

“Guardare alla ricchezza della lingua e della civiltà greca oggi non significa guardare con nostalgia al passato, ma significa illuminare il presente che stiamo vivendo”, proseguono le docenti, che a seguito della conclusione del primo appuntamento hanno lasciato un post sulla pagina Facebook del liceo. Un’idea che ha visto formarsi una classe variegata, tra chi si avvicinava al greco per la prima volta e chi, invece, desiderava riscoprirlo. Una classe di Greconauti, così soprannominati in ricordo degli Argonauti del vello d’oro, di tutte le età, giovani e meno giovani, a formare un equipaggio “Unito dal desiderio di scoprire e di conoscere la ricchezza di un mondo antico, ma più presente fra noi di quanto si immagini.”