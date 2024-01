Strage di Viareggio, si è costituito l'ex ad di Trenitalia

Quella di Soprano è l'unica condanna passata in giudicato dopo la pronuncia della Cassazione nel procedimento per la strage che nel 2009 provocò la morte di 32 persone e decine di feriti. Per altri 12 imputati, i giudici hanno disposto un terzo processo di appello davanti ai magistrati di Firenze, limitatamente alle attuanti generiche

La sua condanna è l'unica passata in giudicato dopo la pronuncia della Cassazione nel procedimento per la strage di Viareggio che nel 2009 provocò la morte di 32 persone e decine di feriti. Martedì mattina Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia, ha varcato l'ingresso del carcere di Rebibbia per costituirsi e scontare una pena di 4 anni e due mesi di reclusione. La decisione dei supremi giudici, arrivata nella serata di lunedì dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, ha riconosciuto le responsabilità penali e civili già accertate per il disastro e fatto scattare l'esecuzione della pena per il manager. "Non è da sistema giudiziario equo che una persona vada in carcere dopo 15 anni per una fattispecie colposa", si limita a commentare il suo difensore, l'avvocato Alberto Mittone.