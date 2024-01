Strage Viareggio, attesa per la sentenza della Cassazione

I giudici sono in camera di consiglio per decidere sulla strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e centinaia di feriti. In totale 16 le posizioni al vaglio della Suprema Corte. La sentenza è attesa in serata. In giornata sit-in dei familiari fuori dall’edificio

I giudici di Cassazione sono entrati in camera di consiglio per decidere in merito alla vicenda della strage di Viareggio che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e centinaia di feriti. In totale 16 le posizioni al vaglio della Suprema Corte. Nel procedimento è coinvolto anche Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana ed ex ad Fs, che era stato condannato in appello bis a 5 anni di reclusione per disastro ferroviario, incendio e lesioni mentre era caduta in prescrizione l'accusa di omicidio colposo. La sentenza è attesa in serata.