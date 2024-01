Meteo, arriva nuova perturbazione: previsioni di mercoledì 17 gennaio

Il maltempo interessa soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, con pioggia diffusa e neve a 300 metri. Oltre al Settentrione, il peggioramento riguarda Toscana, Umbria e Lazio. Nuvole, ma tempo più asciutto, al Sud, dove persiste il clima mite con temperature massime fino a 25 gradi. Qualche pioggia bagnerà Campania e Basilicata ascolta articolo

Una nuova perturbazione si abbatte sull’Italia domani, mercoledì 17 gennaio. Il maltempo interessa soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, con pioggia diffusa e neve a 300 metri. Oltre al Settentrione, il peggioramento riguarda Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud persiste il clima mite, con temperature massime fino a 25 gradi, ma il meteo sarà instabile e i cieli con diverse nuvole. Qualche pioggia bagnerà Campania e Basilicata. Sul resto d’Italia, nubi irregolari (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Una perturbazione atlantica raggiunge mercoledì le nostre regioni del Nord, provocando un peggioramento graduale ma diffuso. Previste precipitazioni su diverse aree, anche forti sulla Liguria di levante. Attesa neve sulle Alpi e anche sulla bassa collina in Lombardia, Piemonte e alto Veneto. Le temperature sono in diminuzione: i valori massimi oscillano tra gli 0 gradi di Bolzano e gli 8 di Trieste e Genova. A Milano e Torino cielo coperto e pioggia per tutto il giorno.

Le previsioni al Centro e in Sardegna La perturbazione, sospinta da venti da sud, raggiunge mercoledì anche il Centro. Il tempo peggiora, in particolare, su Toscana (soprattutto settentrionale), Umbria e Lazio. Attese nevicate sugli Appennini, a quote piuttosto alte. Nubi irregolari, poi, caratterizzeranno i settori adriatici e la Sardegna. Le temperature sono in locale lieve aumento: i valori massimi sono compresi tra gli 11 gradi di Campobasso e L'Aquila e i 16 di Roma, con Cagliari che arriva a 20. Sulla capitale cielo coperto al mattino e pioggia dal pomeriggio. Pioggia già dal mattino a Firenze, con rischio temporali in serata.

Le previsioni al Sud La perturbazione, almeno per mercoledì, colpisce solo parzialmente il Sud. È atteso quasi ovunque tempo asciutto, anche se i cieli saranno spesso nuvolosi o molto coperti. La pioggia, invece, bagnerà Campania e Basilicata, solo occasionalmente la Puglia. Il clima rimane mite e le temperature sono in ulteriore lieve aumento: i valori massimi vanno dagli 11 gradi di Potenza ai 16-19 delle altre città, mentre in Sicilia si arriva anche a 25. A Napoli nubi sparse, ma tempo asciutto. Niente pioggia e cielo con qualche nuvola, ma meno coperto, a Palermo.