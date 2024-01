Napoli, bimba di 6 anni muore folgorata in un campo rom

La tragedia è avvenuta a Giugliano in Campania. La piccola, che stava toccando alcuni cavi elettrici, è stata immediatamente trasportata all'ospedale San Giuliano, dove è deceduta. Nel frattempo, la polizia scientifica, i vigili del fuoco e il personale Enel si sono recati nel campo per le verifiche

Una bambina di 6 anni è morta folgorata dopo aver toccato alcuni cavi elettrici all'interno del campo rom di via Carrafiello a Giugliano, in provincia di Napoli. La piccola è stata subito trasportata all’ospedale San Giuliano, dove è deceduta.

La tragedia

All'interno del pronto soccorso napoletano, assieme alla bambina, si sono presentate, in stato di agitazione, circa 50 persone, tra parenti, amici e conoscenti della famiglia della piccola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato e del reparto mobile, che hanno immediatamente riportato la calma. Nel frattempo, il personale della polizia scientifica e del commissariato di Giugliano, con il supporto del personale Enel e dei vigili del fuoco, si è recato in via Carrafiello per le verifiche.