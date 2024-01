Lite tra studenti a Milano, aggressore arrestato per tentato omicidio

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi e per l’aggressione è stato utilizzato un taglierino. Entrambi i minorenni sono rimasti feriti. I carabinieri cercano di chiarire la dinamica del fatto ascolta articolo

Uno dei due sedicenni coinvolti nella lite scoppiata ieri fuori una scuola di San Donato Milanese è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta del giovane che ha colpito all'addome con un taglierino il compagno di classe attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. Le condizioni della vittima sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La lite

La lite tra i due compagni di classe sarebbe iniziata nell’aula dell'istituto frequentato dai due 16enni. I due, per cause ancora al vaglio degli investigatori, hanno continuato a litigare appena usciti dalla scuola. Dalle parole sono passati ai fatti ed è spuntata un'arma bianca con la quale uno dei due ha ferito l'altro all'addome. Alcuni passanti che hanno assistito all'aggressione hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri hanno subito ascoltato alcune testimonianze e visionato le immagini delle telecamere posizionate nella zona. Dai primi accertamenti è emerso che la lite sarebbe scaturita per futili motivi.

