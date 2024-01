Torino, morta la donna accoltellata durante una lite in casa

La 65enne è stata aggredita mercoledì pomeriggio mentre si trovava in casa, nel quartiere Borgo Filadelfia. Colpita da numerosi fendenti all’addome, al torace e alla schiena, la donna era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma è deceduta in ospedale

