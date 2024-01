Gatto annegato in una fontana, video virale sul web: è polemica

L'episodio è avvenuto pochi giorni fa ad Alberobello, in provincia di Bari. Il gatto si chiamava Grey e faceva parte di una colonia felina vicino alla sede del Comune. La barista che si prendeva cura dell'animale ha sporto denuncia

Ha suscitato forti polemiche il video, diffuso sul web, in cui una ragazza colpisce con un calcio un gatto, facendolo cadere in una fontana e provocandone la morte per annegamento.