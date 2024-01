Avrebbe abusato per anni della figlia di 10 anni, arrestato il padre

Avrebbe abusato sessualmente della figlia di dieci anni dal 2020. Per questo a San Cesareo (Roma), gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli - Guidonia, sotto la direzione dei Magistrati dal Gruppo uno della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, cittadino romeno incensurato, il quale dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.

Le violenze durante gli incontri programmati con i figli

L'uomo, separato da alcuni anni dalla moglie, era solito frequentare regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal Giudice in sede di separazione, accogliendoli nella propria casa di San Cesareo. Proprio in tali circostanze, predisponeva situazioni per distrarre il figlio maggiore al fine di approfittare della bambina, sulla quale non esitava a compiere atti sessuali non appena se ne presentava l'occasione.