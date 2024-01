Femminicidio Trentino, Ester Palmieri si stava separando dal compagno

C’è una separazione dietro l’ennesimo femminicidio avvenuto ieri in Trentino, dove la 38enne Ester Palmieri è stata trovata morta - probabilmente uccisa da una singola coltellata secondo quanto emerso dai primi rilevamenti - nella sua casa di Montalbiano e l’ex compagno, il 45enne Igor Moser, si è tolto la vita impiccandosi a Castello Molina di Fiemme, dove abitava. La coppia aveva tre figli fra i sei e i dieci anni, che si trovavano a scuola e sono stati affidati a uno zio. Saranno le ricostruzioni degli inquirenti e le indagini dei carabinieri a stabilire con certezza cosa sia accaduto giovedì mattina fra le 9 e le 9.15, orario in cui l’uomo è stato visto uscire da casa della vittima.

La ricostruzione

Il corpo di Ester Palmieri è stato ritrovato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, dalla madre della donna dopo che la figlia non aveva risposto a diverse telefonate e nessuno si era presentato per pranzo dai familiari. A trovare Igor Moser senza vita nel sottotetto al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme, è stato un amico che aveva con lui un appuntamento al quale l’uomo non si è presentato. Sono ancora molti i punti da chiarire: secondo quanto riporta Il Corriere della Sera in paese alcuni sapevano che la coppia stava passando un momento difficile, ma a quanto sembra nessuno sapeva di violenze, litigi o denunce.