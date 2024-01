Meteo, weekend con più sole ma anche più freddo

vedi anche Uno studio spiega perché in alcune località non tornerà più la neve

Condizioni di bel tempo generali dovute a un regime di alta pressione segnano la giornata di sabato per le regioni settentrionali, fatta eccezione per qualche banco di nebbia su alcune zone di pianura. In questi casi il cielo sarà però molto coperto: si verificherà il fenomeno della nebbia in sollevamento. A Milano si va dai -2°C ai 6°C, a Torino dai -3°C ai 3°C.

Le previsioni di domenica 14 gennaio

Le previsioni al Nord

Domenica 14 il clima diventa umido a causa dei venti di Libeccio in arrivo dall’Oceano Atlantico. Nubi basse e nebbia offuscheranno il cielo sulle aree di pianura, maggiori schiarite sui settori alpini. Mosso il Mar Ligure. Fa ancora freddo: si sta tra i -3°C e i 4°C a Torino, a Milano 1-6°C.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Libeccio anche al Centro. Cielo via via più coperto in Sardegna, locali pioviggini su Toscana, Umbria e Lazio. Sui settori adriatici nubi irregolari. La situazione peggiora in nottata, specie su Lazio e Umbria (ma localmente anche sulle Marche). A Firenze 6-10°C, a Roma 7-13°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Vento e condizioni meteo non ottimali anche su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Ci si aspettano poi precipitazioni, prima in Campania e poi sul cosentino tirrenico. Altrove ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento, stazionarie e fredde le minime.: 9-12°C a Napoli, 9-14°C a Palermo.