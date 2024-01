Lancini: “Aiutiamo i giovani agendo sulla fragilità degli adulti"

Matteo Lancini è il presidente della fondazione Minotauro di Milano, è uno psicologo e psicoterapeuta dell’adolescente, del giovane adulto e dei genitori. Nel suo ultimo libro “Sii te stesso a modo mio” affronta un tema delicato, quello del rapporto complicato con le aspettative. “Per molto tempo abbiamo chiesto ai ragazzi di aderire alle aspettative ideali di genitori e insegnanti - spiega Lancini - Li abbiamo cresciuti come piccoli adulti, li abbiamo spinti a socializzare e li abbiamo protetti da infelicità e dolore. La società di oggi è cambiata ancora e non ci si limita più a chiedere ai ragazzi di essere all’altezza delle nostre aspettative ma li si spinge al paradosso di dover diventare come noi. E così mentre i ragazzi - continua Lancini - si adattano alle esigenze degli adulti pur di farli sentire tali, questi ultimi sono alle prese con una crescente fragilità. A questo scenario, peggiorato dopo la pandemia, si aggiungono gli stimoli esterni crescenti e la società sempre più condizionata. Come riuscire a sostenere gli adolescenti nella realizzazione di sé? Bisogna farsi carico della confusione, dell’ansia, del disagio occupandoci anche della fragilità degli adulti”.

Anche Aurora, protagonista della quarta puntata del podcast di Sky tg24 Generazione anZia, nella sua storia affronta la fragilità degli adulti. E’ un racconto - il suo - che parte dalle difficoltà in famiglia e tocca la scuola. La forza del racconto di Aurora risiede nella sua consapevolezza, nel racconto di come la terapia, e in particolare il confronto in gruppo, sia stato un modo per lei per capire di non essere sola, di non essere l’unica a sentirsi in difficoltà.