Auto travolge donna con due figli a Trento, uno è un neonato

Cosa sappiamo

L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle ore 8 in via Einaudi, nel capoluogo trentino. Per cause ancora da chiarire, una donna di circa 55 anni alla guida di una Citroen C1 è improvvisamente uscita di strada finendo sul marciapiede investendo la mamma e i due figli. Le indagini e rilievi sono a carico della polizia locale di Trento.