Accademia della Crusca, oscurata la pagina Facebook

Dal 21 dicembre scorso il profilo Facebook dell'Accademia della Crusca è stato oscurato e risulta irraggiungibile. "Non conosciamo i motivi di questo provvedimento, che ci provoca non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale", fa sapere la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il 'tesoro' della lingua di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio

Nessuna spiegazione da Meta

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, agli amministratori della pagina Facebook compare la dicitura: "Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti". Agli utenti che si collegano sulla pagina Facebook dell'istituzione appare invece il messaggio "Questo contenuto non è al momento disponibile". Il blocco potrebbe essere pertanto il risultato di un errore dell'algoritmo del social network che individua in contenuti sensibili, ma al momento questa è solo una supposizione, dato che finora Meta non ha dato alcuna spiegazione.