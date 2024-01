Caso Tiziana Cantone, archiviato fascicolo con ipotesi omicidio

Le indagini

Il pubblico Ministero Giovanni Corona ha proceduto ad effettuare nuove indagini negli ultimi mesi che non hanno tuttavia fatto emergere elementi sufficienti ad ipotizzare che non sia stata la stessa Cantone a togliersi la vita. Anche dalla riesumazione del cadavere non sono arrivate tracce utili, così come neanche dai cellulari sequestrati e sbloccati dopo mesi.

La vicenda

Siamo nel 2016 quando Tiziana Cantone si accorge che alcuni suoi video privati sono stati diffusi sui social. La giovane finisce al centro di una gogna mediatica ed entra in una spirale negativa: non può più uscire di casa, prova a cambiare città, cerca ogni strada possibile per liberarsi dall’incubo, fino a quando decide di sporgere denuncia. L’esposto tuttavia non sortisce alcun esito, dal momento che video e immagini private continuano a riprodursi sui siti, alimentando una montagna di fango diventata insostenibile. È il 13 settembre del 2016, quando Tiziana viene trovata morta all’interno della tavernetta di Mugnano. Da allora, vengono avviati vari filoni investigativi che non riescono, però, a indicare il nome del responsabile della diffusione dolosa dei video.