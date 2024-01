Torino, incidente in auto per calciatore Seck: negativo all'alcoltest

L'attaccante granata è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'auto ha subito gravi danni

Lo scontro

L'attaccante del Torino Demba Seck, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'auto ha subito gravi danni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo abbattuto.