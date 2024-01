Omicidio Giulia Cecchettin, cosa hanno trovato i Ris nell'auto di Filippo Turetta

I primi esami condotti dai Ris hanno rilevato una notevole presenza di sangue sul sedile posteriore della Fiat Grande Punto di Filippo Turetta, attualmente detenuto per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne avrebbe utilizzato l'auto per il trasporto del corpo della ragazza di Vigonovo dopo averla aggredita. Dal veicolo sono stati estratti i primi campioni, ma per capire se Cecchettin sia stata uccisa con le ultime coltellate nell'auto, oppure fosse già morta quando l'ex fidanzato l'ha caricata sulla Punto dopo l'agguato a Fossò, dovrà essere effettuata dai carabinieri la bloodstain pattern analysis, la tecnica che studia forma ed eventuale traiettoria seguita dal sangue, per la cui effettuazione i Ris attendono l'incarico dal pm Paolo Petroni. Si tratta di una tecnica che consente di ricavare l'origine e l'azione che ha provocato il sanguinamento.