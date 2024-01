Vicenza, due morti per l'influenza H1N1 all'ospedale San Bortolo

Sempre a Vicenza, altri due pazienti contagiati dal virus H1N1 di tipo A sarebbero ricoverati per polmonite interstiziale, una patologia che provoca una grave forma di insufficienza respiratoria. Una donna, in particolare, sarebbe in condizioni critiche. I casi più gravi vengono sottoposti all'Ecmo, uno strumento che permette la circolazione sanguigna extracorporea.

Direzione Prevenzione della Regione Veneto: "Sbagliato chiamarla suina"

''L’influenza di questa stagione è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009): si tratta del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo virus da ‘influenza suina’ è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale'', ha sottolineato in una nota la Direzione Prevenzione della Regione Veneto. ''Ogni anno -si legge ancora - i virus respiratori determinano un aumento dei ricoveri e della mortalità nel periodo di circolazione; allo stato attuale è in linea con le stagioni influenzali del periodo pre pandemico. Il recente report dell’Oms conferma infatti che la mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia Covid". La note prosegue con alcune raccomandazioni: "Rimane in ogni caso importante la sorveglianza attraverso i medici di medicina generale e pediatri e la sorveglianza ospedaliera. Questo ceppo influenzale è contenuto nel vaccino, disponibile per i soggetti a rischio e per tutte le categorie indicate dal ministero: la vaccinazione è quindi assolutamente consigliata, anche ad un pubblico più ampio. Rimane importante l’uso di mascherine e strumenti di protezione individuale nel caso di contagio, e negli episodi più gravi un eventuale terapia tempestiva con antivirali soprattutto, nei soggetti con condizioni di rischio, ma solo dopo attenta valutazione medica''.