Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, 18enne interrogato dal gip

Il giovane, fermato a Monza per avere teso un cavo di acciaio ad altezza uomo in viale Toscana, ha confermato la versione fornita dal 24enne Alex Baiocco, il primo fra i tre amici, di cui uno minorenne, ad essere stato fermato. "Ha molto dolore per ciò che può avere provocato alla sua famiglia. Ci ha tenuto a ribadire che ha avuto un'educazione ben diversa", ha detto il suo legale