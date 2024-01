Piacenza, camion finisce in un fossato: morti oltre 100 maiali

Oltre cento maiali sono morti questa mattina durante un trasporto in provincia di Piacenza. Gli animali erano a bordo di un camion che li stava trasportando lungo la provinciale per Cortemaggiore, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che è uscito di strada ribaltandosi in un fossato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piacenza per liberare i circa 300 animali incastrati all'interno del rimorchio. Oltre la metà di loro però sono morti. La strada è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante.