Ravenna, madre si lancia dal nono piano con la figlia: morta la bimba

È morta a Ravenna la bambina di sei anni rimasta gravemente ferita ieri dopo che la madre si era lanciata con lei nel vuoto dal nono piano. La donna invece è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.

La tragedia

Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio nero, morto nello schianto. La donna, di età compresa tra i 35 anni e i 40 anni, potrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge il palazzo di via Dradi, a ridosso del centro. Il marito della donna sarebbe stato in casa e non si sarebbe accorto di nulla: sarebbe stato avvertito dalle Volanti della polizia, al ritrovamento dei corpi.