Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 gennaio: la rassegna stampa

Diversi i temi in apertura. In primo luogo, il rapporto dei carabinieri su quanto accaduto alla festa organizzata dal sottosegretario Delmastro. "E' stato Pozzolo a sparare". Due testimoni smentiscono il parlamentare di FdI. In secondo luogo, parte la sfida tra Joe Biden e Donald Trump. Sui quotidiani sportivi spazio alle polemiche Var in Inter-Verona: il 2-1 dei nerazzurri era da annullare per una gomitata di Bastoni a Duda