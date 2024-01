Si rovescia barca a Torre del Lago in Versilia, un morto e un disperso

L'allarme è scattato dopo che i due, usciti in barca stamani sul lago di Massaciuccoli, non hanno fatto rientro a casa

Un uomo è morto e un altro risulta disperso dopo che l'imbarcazione su cui si trovavano si è rovesciata questo pomeriggio a Torre del Lago, in Versilia. E' successo sul lago di Massaciuccoli intorno alle 14.40.

Le ricerche

L'allarme è scattato dopo che i due, usciti in barca stamani, non hanno fatto rientro a casa senza dare più notizie. Sul posto, sotto una fitta pioggia, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia, oltre all'automedica e all'ambulanza della Croce Verde di Viareggio. Il corpo di uno dei due, di circa 60 anni, è stato recuperato sulla riva del lago; sono ancora in corso le operazioni ricerca del secondo uomo, che avrebbe 53 anni.