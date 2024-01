Sanremo, cadavere trovato in un canale: forse trasferito dopo la morte

Il 25enne scomparso alla vigilia di capodanno è stato trovato senza vita giovedì scorso. Non sono state rinvenute evidenti tracce di violenza sul corpo, ma non si esclude che possano esserci altre persone coinvolte nella sua morte. La Procura di Imperia ha aperto un'indagine per omicidio, che al momento resta contro ignoti

Il decesso di Danilo Fedele, 25enne scomparso alla vigilia di capodanno trovato morto giovedì scorso in un canalone sotterraneo a Sanremo, dove scorre il torrente San Romolo, potrebbe non essere avvenuto nel luogo di ritrovamento del cadavere. Non si esclude che il corpo sia stato portato in quell'anfratto da qualcuno a decesso avvenuto. La Procura di Imperia ha aperto un'indagine per omicidio, che al momento resta contro ignoti. Non sono state trovate evidenti tracce di violenza sul corpo di Danilo e il reato di omicidio rappresenta un'iscrizione 'tecnica' finalizzata a compiere tutta una serie di accertamenti, ma non si esclude che possano esserci terze persone coinvolte nella sua morte.