Meteo, pioggia e neve a bassa quota: previsioni domenica 7 gennaio

La prima perturbazione del 2024, che ha già interessato le regioni del Nord, si estende al Centro Sud con venti di Bora e possibili nubifragi su Abruzzo, Campania e Calabria. Primi fiocchi di neve sull’Appennino fino ai 1.000 metri e a quote più basse sulle Alpi. Temperature ovunque in calo e mareggiate lungo le coste

Al Nord le piogge diffuse nella mattinata lasceranno il posto a un progressivo miglioramento. Neve sulle Alpi con precipitazioni anche a bassa quota fino ai 500 metri. Fenomeni localmente intensi sul Nord-est mentre in serata rovesci sono attesi ancora su Emilia-Romagna e Liguria. Le temperature non subiranno grosse variazioni: i valori massimi si attestano tra i 7-8° a Torino, Milano, Genova e Bologna.

Il ciclone in arrivo dal Nord poterà piogge abbondanti sulle regioni del Centro. Le precipitazioni sono sospinte dai venti di Bora sul litorale adriatico e da forti raffiche di Maestrale sulla Sardegna. Possibili nubifragi sulla costa abruzzese mentre nevicate diffuse si attendono sull'Appennino fino ai 1000 metri. Temperature in calo con i valori massimi che oscillano tra i 9° di Firenze ai 12-13° di Roma e Pescara.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Domenica all'insegna dell'instabilità al Sud, con fenomeni anche di forte intensità. Nubifragi non si escludono sulle coste tirreniche di Campania e Calabria con piogge abbondanti sospinte dai venti di Libeccio. Rovesci più deboli su Puglia, Basilicata e Sicilia, qui alternate a locali schiarite. Mareggiate lungo le coste. Temperature in calo con i valori massimi che non andranno oltre i 12° a Napoli e i 13° a Bari e Palermo.