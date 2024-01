Atti persecutori verso ex collega: "Pensati morta". Arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza differita dalla polizia Postale in quanto gravemente indiziato per il compimento di numerosi atti persecutori commessi negli ultimi due mesi nei confronti di una ex collega di lavoro. La giovane vittima, dipendente di una società multinazionale di consulenza, a novembre si era rivolta proprio alla polizia Postale di Roma per denunciare una serie di episodi allarmanti.

Le indagini e l'arresto

Gli accertamenti investigativi condotti dagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio inizialmente non hanno consentito di identificare il reale autore dei comportamenti persecutori. La svolta nelle indagini è arrivata alla vigilia di capodanno, quando la donna ha denunciato l'acquisto su un portale online di un anello in oro e brillanti di notevole valore, fattole recapitare alla propria abitazione la sera del 28 dicembre. A quel punto gli operatori della polizia Postale sono riusciti a risalire a un romano di 31 anni, ex collega della vittima con precedenti penali per violenza e già condannato per detenzione abusiva di armi. Tramite il Codice rosso l'uomo è stato arrestato in flagranza differita.